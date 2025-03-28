Сын Плющенко вступил в перепалку с отцом: вы что, издеваетесь надо мной?

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко доходчиво объяснил отцу, почему он не собирается тренироваться на отдыхе.

Фото: https://www.instagram.com/gnomgnomych by Инстаграм Александра Плющенко is licensed under public doman Фигуристка Александр Плющенко

Юный фигурист Александр Плющенко показал свой характер, поругавшись с отцом на Мальдивах.

Наследника Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не обрадовала перспектива провести период отпуска за тренировками.

Спор "Гном Гномыча" с отцом сняла на видео Рудковская.

"Я не пойду в 9.30 утра. Я буду спать до обеда. Я приехал сюда, чтобы отдыхать. Вы что, издеваетесь надо мной?" — категорично заявил Александр.

Перепалку прокомментировала Рудковская.

"Я обожаю такие моменты. Разборки на Мальдивах", — отметила продюсер.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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