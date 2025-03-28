Сын Плющенко вступил в перепалку с отцом: вы что, издеваетесь надо мной?

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко доходчиво объяснил отцу, почему он не собирается тренироваться на отдыхе.
Юный фигурист Александр Плющенко показал свой характер, поругавшись с отцом на Мальдивах.
Наследника Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не обрадовала перспектива провести период отпуска за тренировками.
Спор "Гном Гномыча" с отцом сняла на видео Рудковская.
"Я не пойду в 9.30 утра. Я буду спать до обеда. Я приехал сюда, чтобы отдыхать. Вы что, издеваетесь надо мной?" — категорично заявил Александр.
Перепалку прокомментировала Рудковская.
"Я обожаю такие моменты. Разборки на Мальдивах", — отметила продюсер.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.