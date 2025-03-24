Стриженову обрадовала новость об освобождении Ефремова: Миша, мы тебя ждём

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова обратилась к актёру Михаилу Ефремову, которому одобрили УДО.

Фото: https://vk.com/mihailefremov by ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman Актёр Михаил Ефремов

Екатерина Стриженова не прошла мимо новости о том, что актёра Михаила Ефремова освободили из колонии досрочно по решению Алексеевского районного суда Белгородской области.

Она опубликовала фотографию заслуженного артиста России в социальных сетях. Новость о скором выходе Ефремова из колонии звезду ТВ обрадовала.

"Сегодня суд одобрил Михаилу Ефремову УДО. Он отсидел в колонии Белгородской области больше 4-х лет. Миша, мы тебя очень ждём!" — написала Екатерина под снимком.

Ранее сообщалось, что режиссёр Сергей Кальварский выразил желание пригласить освобождённого Михаила Ефремова сниматься в кино.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968 года, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».



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