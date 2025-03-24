Помню о трагедии: Никита Ефремов высказался о решении суда по делу отца

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Актёр Никита Ефремов прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении своего отца, Михаила Ефремова, отбывавшего пятилетний срок.

Фото: YouTube канал Литрес by Скриншот видео YouTube канала Литрес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никита Ефремов

В личном блоге 36-летний артист признал сложность момента, подчеркнув память о жертве рокового ДТП.

"Несмотря на сегодняшнее решение, я помню о трагедии, унесшей жизнь Сергея Захарова. Приношу искренние соболезнования его близким", — написал он.

Родственники и коллеги Михаила Ефремова, по данным источников, восприняли новость об УДО с надеждой. В комментариях к посту Никиты пользователи разделились: одни радовались ("Наконец-то! Пусть восстанавливается"), другие напоминали о необратимости последствий ("Семья Захарова навсегда потеряла родного человека").

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее актриса из сериала "Белый лотос" рассказала о внимании со стороны поклонников.

Уточнения

Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания.





Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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