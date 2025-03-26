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Сила воли подвела: Кушанашвили признался в нарушении запрета врачей во время химиотерапии

1:09
Шоу-бизнес

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили в июне прошлого года попал в больницу, где ему диагностировали рак.

Конфеты
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конфеты

Сейчас Кушанишвили проходит лечение. Врачи онкологического центра имени Блохина запретили ему есть сладкое в период прохождения химиотерапии. Для Кушанашвили этот запрет был неожиданным, но это было связано с индивидуальными особенностями организма.

Кушанашвили рассказал о запрете психиатру и наркологу Василию Шурову. Запись беседы размещена на платформе "Вконтакте". Однажды Кушанашвили нарушил запрет и съел сладкое, причём в большом количестве. В тот момент его подвела сила воли.

"Мне было так плохо. Я думал: "Ну кого ты обманул? В последнем счёте себя", — сознался он.

Кушанишвили рассказал, что самым тяжёлым в преодолении болезни было время, когда ему приходилось оставаться совсем одному. Ему всегда помогала поддержка близких. Во многом она стала решающим моментом, без которого телеведущему было бы сложнее справляться с недугом.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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