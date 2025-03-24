Разборки в театре: жена режиссёра сломала нос актрисе Алле Казаковой

Актриса Алла Казакова попала в больницу после инцидента, произошедшего в Москве.

Фото: youtube.com by канал Кабаре Безумного Пьеро // Электрокабаре, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Казакова

Как пишет Life.ru со ссылкой на SHOT, 22 марта после премьеры спектакля в Электротеатре имени Станиславского супруга режиссёра Бориса Юхананова устроила скандал, переросший в физическое нападение. Причиной конфликта стала критика профессиональных качеств Казаковой — женщина обвинила артистку в непрофессионализме во время обсуждения постановки.

По информации Mash, после застолья с алкоголем эмоции накалились, и супруга режиссёра нанесла Казаковой удар в область носа, вызвавший кровотечение. Актрису экстренно доставили в Боткинскую больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

Очевидцы отмечают, что инцидент произошёл в неформальной обстановке, когда участники мероприятия находились за пределами сцены.

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Уточнения

«Электротеатр Станиславский» (с 1948 по 2013 год — Московский драматический театр имени К. С. Станиславского, с 1946 по 1948 год — Оперно-драматический театр имени К. С. Станиславского) — театр в Москве.



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