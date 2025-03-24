Встреча, которой не будет: Добровинский сожалеет об упущенном разговоре Ефремова и Пашаева

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Александр Добровинский, представлявший в суде интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, отреагировал на условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова.

Фото: commons.wikimedia by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Добровинский

Актёр, отбывший около пяти лет из назначенных 7,5 лет колонии, выходит на свободу после решения суда, учтившего его раскаяние, компенсации пострадавшим и ухудшение здоровья.

"Журналисты спрашивают моё мнение. Отношусь нейтрально — всё проведено по закону. Жаль лишь, что Михаил не пересёкся в заключении со своим экс-адвокатом Эльманом Пашаевым, арестованным ранее. Им было бы о чём поговорить", — иронично заметил Добровинский в беседе со StarHit.

Напомним, Ефремов неоднократно публично извинялся перед родными Захарова, пообещав навсегда отказаться от алкоголя и вождения. Однако годы в колонии обострили хронические заболевания артиста, включая астму, что вызывало опасения близких за его жизнь.

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Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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