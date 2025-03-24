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Встреча, которой не будет: Добровинский сожалеет об упущенном разговоре Ефремова и Пашаева

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Добровинский, представлявший в суде интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, отреагировал на условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова.

Александр Добровинский
Фото: commons.wikimedia by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Добровинский

Актёр, отбывший около пяти лет из назначенных 7,5 лет колонии, выходит на свободу после решения суда, учтившего его раскаяние, компенсации пострадавшим и ухудшение здоровья.

"Журналисты спрашивают моё мнение. Отношусь нейтрально — всё проведено по закону. Жаль лишь, что Михаил не пересёкся в заключении со своим экс-адвокатом Эльманом Пашаевым, арестованным ранее. Им было бы о чём поговорить", — иронично заметил Добровинский в беседе со StarHit.

Напомним, Ефремов неоднократно публично извинялся перед родными Захарова, пообещав навсегда отказаться от алкоголя и вождения. Однако годы в колонии обострили хронические заболевания артиста, включая астму, что вызывало опасения близких за его жизнь.

Ранее Ольга Орлова рассказала, что выбрала подарок на свадьбу Ксении Бородиной.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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