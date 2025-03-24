Бородина оценит: Орлова выбрала беспроигрышный подарок на свадьбу

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова в диалоге с подписчиками подтвердила, что уже подготовила презент для подруги Ксении Бородиной, которая готовится к свадьбе с блогером Николаем Сердюковым.

Фото: Telegram-канал Ольги Орловой is licensed under public domain Ольга Орлова

По мнению артистки, идеальным вариантом стали денежные средства, позволяющие паре самостоятельно выбрать нужное.

"Лучший подарок от гостей — деньги. На них можно купить то, что действительно важно", — пояснила Орлова в соцсетях.

Подруги сблизились в 2018 году, и с тех пор их отношения строятся на взаимном уважении без доминирования. Орлова не раз подчеркивала, что за внешней строгостью Бородиной скрывается ранимая натура.

Напомним, в августе 2024-го телеведущая перестала скрывать роман с Сердюковым, а в декабре того же года пара объявила о помолвке. Предложение состоялось во время ночной экскурсии в Эрмитаже, где Николай вручил возлюбленной кольцо с бриллиантом в форме сердца от ювелирного дома Graff стоимостью 5 млн рублей.

Ранее стало известно, как в сериале "Во все тяжкие" появился один из ключевых героев.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.



Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.