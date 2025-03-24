Бородина оценит: Орлова выбрала беспроигрышный подарок на свадьбу

Певица Ольга Орлова в диалоге с подписчиками подтвердила, что уже подготовила презент для подруги Ксении Бородиной, которая готовится к свадьбе с блогером Николаем Сердюковым.
По мнению артистки, идеальным вариантом стали денежные средства, позволяющие паре самостоятельно выбрать нужное.
"Лучший подарок от гостей — деньги. На них можно купить то, что действительно важно", — пояснила Орлова в соцсетях.
Подруги сблизились в 2018 году, и с тех пор их отношения строятся на взаимном уважении без доминирования. Орлова не раз подчеркивала, что за внешней строгостью Бородиной скрывается ранимая натура.
Напомним, в августе 2024-го телеведущая перестала скрывать роман с Сердюковым, а в декабре того же года пара объявила о помолвке. Предложение состоялось во время ночной экскурсии в Эрмитаже, где Николай вручил возлюбленной кольцо с бриллиантом в форме сердца от ювелирного дома Graff стоимостью 5 млн рублей.
Ранее стало известно, как в сериале "Во все тяжкие" появился один из ключевых героев.
О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса, автор песен и телеведущая.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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