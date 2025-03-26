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Илон Маск бросил 14-го ребёнка: мать раскрыла шокирующие подробности

1:01
Шоу-бизнес

Один из самых богатых людей в мире Илон Маск лишил поддержки своего четырнадцатого ребёнка. Об этом сообщает Vanity Fair.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Brian Solis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Эшли Сент-Клер, мать младшего ребёнка миллиардера, утверждает, что Маск лишил их финансовой поддержки после того, как обратился в суд. По словам женщины, Маск не хочет видеть своего ребёнка, не платит алименты и будет связываться с ними только через своих адвокатов.

Маск неоднократно говорил, что у белых людей рождается всё меньше детей, а в последнее время он часто появляется в Овальном кабинете в компании своего маленького сына. Он также высоко оценил "дружественную к семье" политику венгерского правительства и встретился с Каталин Новак.

Между тем бывшая жена Маска, певица Граймс, с которой у него трое детей, в феврале в отчаянии написала, что Маск отказывается отвечать на её звонки, даже когда у кого-то из их детей возникают проблемы со здоровьем.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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