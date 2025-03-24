Антипрививочница Боня заявила, что дала взятку врачу, чтобы не ставить вакцину

Звезда "Дома-2" Виктория Боня призналась, что пошла на хитрость, чтобы избежать прививки от коронавируса.
Ярая антипрививочница Боня, которая сравнивала вакцинацию от COVID-19 с чипированием, объяснила, как ей удалось всех обмануть.
Виктория Боня в период коронавируса разочаровала антипрививочников заявлением, что сделала прививку Moderna, чтобы попасть в Европу.
В новом интервью Светлане Бондарчук Боня рассказала, что обвела всех вокруг пальца.
Она заявила, что воспользовалась коррупционной схемой, дав взятку европейскому врачу, который выдал ей сертификат о вакцинировании без самой процедуры прививки.
Ранее Виктория Боня показала свою необычную кровать альпиниста с имитацией высоты.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.Актриса. Спортсмен.
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