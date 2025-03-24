Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морской вопрос: Америка сделала заявление о возможности мира на Украине
Пыль и позор: 5 мелочей, которые выдают грязный дом — даже если вы убирались
Расправы и ежедневные угрозы: жизнь Маска после начала работы DOGE
Календула, морковь и кофе творят чудеса: три главных секрета красоты кожи этой весной
Близок как никогда: в США сделали заявление о мире на Украине
В 55 лет имеет тело 30-летней: эта мускулистая бабушка забрала титул по бодибилдингу
Осторожно, еда: эти продукты могут выдать вас как пьяного за рулём
Экономическое преступление: стала известна судьба замороженных активов РФ
Яйца скоро станут золотыми? Птичий грипп разоряет США

Антипрививочница Боня заявила, что дала взятку врачу, чтобы не ставить вакцину

0:51
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня призналась, что пошла на хитрость, чтобы избежать прививки от коронавируса. 

Модель Виктория Боня
Фото: https://vk.com/victoriabonya by Вк-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Ярая антипрививочница Боня, которая сравнивала вакцинацию от COVID-19 с чипированием, объяснила, как ей удалось всех обмануть.

Виктория Боня в период коронавируса разочаровала антипрививочников заявлением, что сделала прививку Moderna, чтобы попасть в Европу. 

В новом интервью Светлане Бондарчук Боня рассказала, что обвела всех вокруг пальца. 

Она заявила, что воспользовалась коррупционной схемой, дав взятку европейскому врачу, который выдал ей сертификат о вакцинировании без самой процедуры прививки.

Ранее Виктория Боня показала свою необычную кровать альпиниста с имитацией высоты.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.Актриса. Спортсмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки Аудио 
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Еда и рецепты
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных Аудио 
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек
Наука и техника
Больше не нужны наушники — создан звук, который сможет услышать лишь один человек Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Учёные ликуют: найдено то, что заменит нефть и газ — $92 млрд под землёй
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Последние материалы
Морской вопрос: Америка сделала заявление о возможности мира на Украине
Расправы и ежедневные угрозы: жизнь Маска после начала работы DOGE
Близок как никогда: в США сделали заявление о мире на Украине
В 55 лет имеет тело 30-летней: эта мускулистая бабушка забрала титул по бодибилдингу
Осторожно, еда: эти продукты могут выдать вас как пьяного за рулём
Экономическое преступление: стала известна судьба замороженных активов РФ
Яйца скоро станут золотыми? Птичий грипп разоряет США
Генетическая загадка: как древние гены повлияли на наш мозг и цивилизацию
Японские трюки для быстрого засыпания: вы окунётесь в мир сна за 5 минут
Пингвин-агент: США обвиняет Россию в шпионаже в Арктике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.