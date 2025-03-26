Крепче, чем кажется: Ковальчук раскрыла, что на самом деле связывает её с Чумаковым

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Скандальное интервью Алексея Чумакова, в котором он прямолинейно высказался о первом впечатлении, которое когда-то произвела на него Юлия Ковальчук, по-прежнему волнует пользователей Сети.

Фото: commons.wikimedia.org by Sweet Ice Cream Photography, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камин

Юлия Ковальчук недавно опубликовала пост о том, что у неё всё хорошо, а за сплетнями она не следит. Мнения подписчиков разделились: одни стали поддерживать Юлию, другие решили дать знаменитости советы, в которых она не нуждается. Например, она получила совет жить счастливо и не отдавать Чумакову свою энергию. Ковальчук не стала молчать и объяснила, что брак с Алексеем — это, наоборот, источник силы для неё.

"У нас энергия общая на двоих — в этом наша сила!" — написала певица.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



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