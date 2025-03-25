Айза показала наглядно разницу в возрасте между ней и женихом

Блогер Айза Долматова объяснила возлюбленному, почему их встреча не состоялась раньше.
Айза Долматова повторила популярный в социальных сетях тренд, показывающий наглядно разницу в возрасте между парами.
"Жаль, что мы не встретились раньше!" — гласит подпись к видео.
Затем следует фото Айзы в виде юной девушки со светлыми волосами. Далее идёт фото её избранника Степана Кузьменко. На снимке он предстал совсем малышом. На вид ему не больше четырёх лет.
Разница в возрасте Айзы и Степана составляет 10 лет.
Ранее бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова рассказала историю знакомства с молодым человеком, который с первого взгляда показался ей смазливым мажором.
Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».
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