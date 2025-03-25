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Айза показала наглядно разницу в возрасте между ней и женихом

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Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова объяснила возлюбленному, почему их встреча не состоялась раньше.

Блогер Айза Долматова
Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam by ВК-аккаунт Айзы Долматовой is licensed under public doman
Блогер Айза Долматова

Айза Долматова повторила популярный в социальных сетях тренд, показывающий наглядно разницу в возрасте между парами.

"Жаль, что мы не встретились раньше!" — гласит подпись к видео.

Затем следует фото Айзы в виде юной девушки со светлыми волосами. Далее идёт фото её избранника Степана Кузьменко. На снимке он предстал совсем малышом. На вид ему не больше четырёх лет.

Разница в возрасте Айзы и Степана составляет 10 лет.

Ранее бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова рассказала историю знакомства с молодым человеком, который с первого взгляда показался ей смазливым мажором.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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