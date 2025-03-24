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Алексеевский районный суд освободил Михаила Ефремова по УДО

0:45
Шоу-бизнес

Актёр Михаил Ефремов добился через суд своего условно-досрочного освобождения.

Актёр Михаил Ефремов
Фото: https://vk.com/mihailefremov by ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman
Актёр Михаил Ефремов

Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО. Суд одобрил ходатайство заслуженного артиста России об условно-досрочном освобождении.

Положительное решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к 7,6 годам лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб человек. Артист отсидел без малого пять лет.

На заседании суда Ефремов по видео выступил с обещанием прекратить употреблять алкоголь. Он также заверил, что не сядет больше за руль автомобиля.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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