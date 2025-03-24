Алексеевский районный суд освободил Михаила Ефремова по УДО

Актёр Михаил Ефремов добился через суд своего условно-досрочного освобождения.
Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО. Суд одобрил ходатайство заслуженного артиста России об условно-досрочном освобождении.
Положительное решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области.
Осенью 2020 года Ефремова приговорили к 7,6 годам лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб человек. Артист отсидел без малого пять лет.
На заседании суда Ефремов по видео выступил с обещанием прекратить употреблять алкоголь. Он также заверил, что не сядет больше за руль автомобиля.
Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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