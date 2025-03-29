Анна Семенович показала свои фото периода юности: сколько всего тебя ждёт впереди

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Анна Семенович обратилась к себе 16-летней.

Фото: https://www.instagram.com/ann_semenovich by Инстаграм Анны Семенович is licensed under public doman Певица Анна Семенович

Анна Семенович опубликовала в социальных сетях фото из личного архива. На кадрах запечатлена 16-летняя стройная девушка с мечтательным взглядом.

"Сколько всего тебя ждёт впереди, моя малышка! Тут тебе 16 лет — жизнь только начинается, но ты уже знаешь, что такое труд, ты уже умеешь побеждать и проигрывать", — написала под кадрами певица.

Семенович объяснила, что уже в юности научилась преодолевать боль и усталость, так как её тренировки на коньках начинались в 7 утра. После этого она бежала в школу, а после учёбы вновь занималась на катке.

Анна объяснила себе юной, что впереди её ждёт много всего интересного.

Ранее Анна Семенович показала, что они с женихом едят на завтрак.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1978, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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