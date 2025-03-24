Жизнь в колонии: раскрыты нарушения и поощрения Ефремова, влияющие на УДО

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Актёр Михаил Ефремов несколько раз провинился за время нахождения в колонии. На заседании по условно-досрочному освобождению Михаила Ефремова были озвучены детали его поведения в исправительном учреждении.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Как сообщает Telegram-канал "Подъём", за время заключения актёр получил 9 поощрений, но также трижды нарушил режим. Среди проступков — самовольный уход с рабочего места, хранение смартфона для связи с внешним миром, игнорирование требований к форме одежды и дисциплине. За использование телефона Ефремов провёл пять суток в штрафном изоляторе.

При этом администрация колонии отметила его активное участие в культурных мероприятиях, подчеркнув творческий вклад в жизнь учреждения. Известно, что одним из оснований для подачи ходатайства об УДО стали проблемы со здоровьем — у артиста диагностированы хронические заболевания лёгких.

Сам Ефремов заявил о полном переосмыслении прошлых ошибок. Он указал на регулярное раскаяние, исповеди и причастия в местном храме, а также помощь в организации творческих активностей для заключённых. По словам актёра, он "готов к жизни на свободе".

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Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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