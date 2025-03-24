Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему зимой кошки становятся электрическими? Научное объяснение странного феномена
Никогда больше не стирайте вещи при 40 градусах: этот лайфхак сэкономит вам кучу денег
Мелочи, которые выдадут вас с головой: что не понравится даже вежливому ГАИшнику
Как аэробика спасает сосуды: упражнения, которые нужно включить уже сегодня
Этот ужин творит чудеса — ешьте и не бойтесь поправиться
Забудьте о голоде и токсинах: 3 рецепта овсяного смузи, меняющие жизнь и фигуру
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Город без прошлого: в Мумбаи важно лишь настоящее и будущее — философия жизни мегаполиса
10 комнатных растений, которые могут долго обходиться без полива

Роза Сябитова поставила дочери ограничение на рождение детей: не всегда буду рядом

0:55
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему ограничила дочь в вопросах деторождения.

Телеведущая Роза Сябитова
Фото: https://www.instagram.com/syabitova_roza by ВК-аккаунт Розы Сябитовой is licensed under public doman
Телеведущая Роза Сябитова

Роза Сябитова поделилась советами, которые давала ей её мама.

"Рожай столько детей, сколько одна потянешь". Потянула только двоих после смерти мужа", — написала ведущая шоу "Давай поженимся" в социальных сетях.

Телесваха предупредила свою наследницу о том, что мир жесток, а люди кругом непредсказуемы.

Сябитова напомнила дочери о том, что она не всегда будет с ней рядом. Она осуждает тех родителей, которые спасают наследников от всех невзгод.

"Если мать растит детей слабыми и бесполезными, они потом не выживут сами по себе", — выразила своё мнение Роза.

У Розы Сябитовой есть внучка. В 2022 году её дочь Ксения родила девочку, которую назвали Мирославой.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Еда и рецепты
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Последние материалы
Никогда больше не стирайте вещи при 40 градусах: этот лайфхак сэкономит вам кучу денег
Мелочи, которые выдадут вас с головой: что не понравится даже вежливому ГАИшнику
Как аэробика спасает сосуды: упражнения, которые нужно включить уже сегодня
Этот ужин творит чудеса — ешьте и не бойтесь поправиться
Забудьте о голоде и токсинах: 3 рецепта овсяного смузи, меняющие жизнь и фигуру
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Город без прошлого: в Мумбаи важно лишь настоящее и будущее — философия жизни мегаполиса
Соискатели атакуют: число резюме растёт, а вакансий всё меньше
10 комнатных растений, которые могут долго обходиться без полива
Роза Сябитова поставила дочери ограничение на рождение детей: не всегда буду рядом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.