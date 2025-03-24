Роза Сябитова поставила дочери ограничение на рождение детей: не всегда буду рядом

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Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему ограничила дочь в вопросах деторождения.

Фото: https://www.instagram.com/syabitova_roza by ВК-аккаунт Розы Сябитовой is licensed under public doman Телеведущая Роза Сябитова

Роза Сябитова поделилась советами, которые давала ей её мама.

"Рожай столько детей, сколько одна потянешь". Потянула только двоих после смерти мужа", — написала ведущая шоу "Давай поженимся" в социальных сетях.

Телесваха предупредила свою наследницу о том, что мир жесток, а люди кругом непредсказуемы.

Сябитова напомнила дочери о том, что она не всегда будет с ней рядом. Она осуждает тех родителей, которые спасают наследников от всех невзгод.

"Если мать растит детей слабыми и бесполезными, они потом не выживут сами по себе", — выразила своё мнение Роза.

У Розы Сябитовой есть внучка. В 2022 году её дочь Ксения родила девочку, которую назвали Мирославой.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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