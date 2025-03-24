Роза Сябитова поставила дочери ограничение на рождение детей: не всегда буду рядом

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему ограничила дочь в вопросах деторождения.
Роза Сябитова поделилась советами, которые давала ей её мама.
"Рожай столько детей, сколько одна потянешь". Потянула только двоих после смерти мужа", — написала ведущая шоу "Давай поженимся" в социальных сетях.
Телесваха предупредила свою наследницу о том, что мир жесток, а люди кругом непредсказуемы.
Сябитова напомнила дочери о том, что она не всегда будет с ней рядом. Она осуждает тех родителей, которые спасают наследников от всех невзгод.
"Если мать растит детей слабыми и бесполезными, они потом не выживут сами по себе", — выразила своё мнение Роза.
У Розы Сябитовой есть внучка. В 2022 году её дочь Ксения родила девочку, которую назвали Мирославой.
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
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