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Сын Марии Погребняк высказался о её методах воспитания: ложь во спасение

1:50
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк спросила старшего сына, нравились ли ему её методы воспитания.

Блогер Мария Погребняк
Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк отреагировал на вопросы подписчиков, считая, что у неё - идеальные дети. Они попросили блогера раскрыть секреты воспитания детей.

Мария не смогла ответить на этот вопрос сама и поинтересовалась у старшего наследника.

Юноша затруднился с ответом, а Погребняк напомнила наследнику Артёму, что вслед за её угрозами всегда следовало наказание. Она никогда не бросала слова на ветер, поэтому неубранные игрушки моментально отправлялись на помойку.

Погребняк отметила, что её сыновья ей доверяют и делятся самым сокровенным.

Артём признал, что мама может оштрафовать его и братьев за неправильно поведение. Финансовое наказание он признал самым действенным способом воспитания.

На крик юноша, по его признанию, он никак не реагирует. Он ждёт, когда мать успокоится и изложит свои аргументы спокойно.

"Это ладно, я нашёл уже подход психологический. Мама кричит, а я не кричу", — объяснил парень.

Артём считает, что правду не всегда стоит говорить матери. Он отметил, что иногда бывает ложь во спасение. В качестве примера он привёл ситуацию с причёской матери. Он отметил, что всегда поддержит родительницу, с какой бы причёской она не явилась перед ним.

В 2024 году старший сын Артём стал студентом МГУ.

Мария Погребняк воспитывает 18-летнего Артёма, 16-летнего Павла, 14-летнего Алексея от футболиста Павла Погребняка и полугодовалого Владимира от нового брака.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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