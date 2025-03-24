Вслед за Пермью и Казанью: ещё один город отказался от Лолиты

Сольное выступление Лолиты Милявской, запланированное на сцене костромского концертного зала "Губернский", отменено. Об этом сообщает издание top24. news.
Решение принято региональным департаментом культуры после многочисленных обращений граждан, критикующих артистку.
"Мы учли позицию общества, выраженную в интернет-обращениях и письмах в адрес ведомства и центра "Губернский"", — пояснили в департаменте.
Зрителям, купившим билеты, рекомендовали вернуть средства в точках продаж.
Это уже не первый случай отмены концертов 61-летней певицы. Ранее, 3 и 7 марта, сорвались выступления в Перми и Казани соответственно. В начале 2025 года Милявская также столкнулась с аннуляцией шоу в Ульяновске и Волгограде — тогда причины не уточнялись.
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Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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