Вслед за Пермью и Казанью: ещё один город отказался от Лолиты

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Сольное выступление Лолиты Милявской, запланированное на сцене костромского концертного зала "Губернский", отменено. Об этом сообщает издание top24. news.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

Решение принято региональным департаментом культуры после многочисленных обращений граждан, критикующих артистку.

"Мы учли позицию общества, выраженную в интернет-обращениях и письмах в адрес ведомства и центра "Губернский"", — пояснили в департаменте.

Зрителям, купившим билеты, рекомендовали вернуть средства в точках продаж.

Это уже не первый случай отмены концертов 61-летней певицы. Ранее, 3 и 7 марта, сорвались выступления в Перми и Казани соответственно. В начале 2025 года Милявская также столкнулась с аннуляцией шоу в Ульяновске и Волгограде — тогда причины не уточнялись.

Ранее Дженнифер Энистон заметили на свидании с известным актёром.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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