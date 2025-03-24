Собчак встала на защиту Эрмитажа в скандале с блогерами: это будет хороший урок

Ксения Собчак отреагировала на жалобу посетительниц "Эрмитажа", которых не пустили в музей из-за слишком нарядных костюмов.

Фото: commons.wikimedia.org by Netelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эрмитаж

Ксения Собчак назвала абсурдной историю, в которой блогеры недовольны тем, что в "Эрмитаже" их обязали заплатить за рекламные фотосъёмки.

Журналистка уверена, что сотрудники музея поступили по правилам.

"Для вездесущих блогеров это будет хороший урок — да, за красивую картинку надо платить). Тем более, если речь идёт про шедевры искусства в одном из главных музеев мира", — выразила свою точку зрения Ксения в личном Telegram-канале

Она напомнила, что коммерческие съёмки всегда оплачиваются. Такие правила, по её словам, существуют в ведущих европейских музеях.

Собчак считает, что блогеры сделали бренду антирекламу благодаря раздутому скандалу.

Уточнения

Эрмита́ж (от фр. ermitage — место уединения, келья, приют отшельника, затворничество), Госуда́рственный Эрмита́ж (до 1917 года — Императорский Эрмитаж) — российский государственный художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге.



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