Абьюзирую как могу!: Чумаков ответил на обвинения после скандального интервью

Певец Алексей Чумаков на фоне скандала, вызванного его резонансным интервью, опубликовал в личном блоге фрагмент передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.
На кадрах 2018 года артист в шутливой форме хлопает своей супруге, певице Юлии Ковальчук, которая называет его "своим господином" и вручает гостям блюда.
"Абьюзирую как могу! Вроде получается!" — иронично подписал Чумаков видео, добавив намёки на нарциссизм и "павлиний хвост" за кадром.
Поводом для публикации стали обвинения в адрес певца после откровений в беседе со Светланой Бондарчук. Тогда он заявил, что изначально рассматривал отношения с Ковальчук через призму "вдул бы или нет", что спровоцировало волну критики.
Евгений Фридлянд, бывший продюсер Чумакова, вспомнил детали их конфликтного сотрудничества, упомянув о "гипертрофированных амбициях" певца.
Ранее стало известно, правда ли в колонии записали голос Михаила Ефремова для утренней зарядки.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.
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