Шаляпин заявил, что прилетевшие к нему инопланетяне не смогли пробиться через его кокон

Певец Прохор Шаляпин поведал свою удивительную историю о встрече с инопланетным разумом.
Прохор Шаляпин пошёл по стопам певицы Кати Лель и рассказал о своём опыте общения с инопланетянами.
Выпускник "Фабрики звёзд" заверил, что прилетавшие к нему инопланетяне хотели к нему пробиться, но им это не удалось.
Он объяснил неудачу жителей иных планет тем, что его спас невидимый защитный кокон.
"Ко мне прилетали ночью и в этот кокон пытались пробиться. Это были какие-то сущности. Я не знаю, может быть, какие-то подруги из прошлых миров, из прошлой жизни", — выразил своё мнение артист.
Прохор признал, что его история звучит неправдоподобно и предположил, что его после этих высказываний признают сумасшедшим.
Ранее Прохор Шаляпин перечислил требования к потенциальной спутнице жизни и пообещал содержать свою супругу и мать своих будущих детей.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
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