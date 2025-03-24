Шаляпин заявил, что прилетевшие к нему инопланетяне не смогли пробиться через его кокон

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин поведал свою удивительную историю о встрече с инопланетным разумом.

Фото: https://vk.com/shalyapin_official by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин пошёл по стопам певицы Кати Лель и рассказал о своём опыте общения с инопланетянами.

Выпускник "Фабрики звёзд" заверил, что прилетавшие к нему инопланетяне хотели к нему пробиться, но им это не удалось.

Он объяснил неудачу жителей иных планет тем, что его спас невидимый защитный кокон.

"Ко мне прилетали ночью и в этот кокон пытались пробиться. Это были какие-то сущности. Я не знаю, может быть, какие-то подруги из прошлых миров, из прошлой жизни", — выразил своё мнение артист.

Прохор признал, что его история звучит неправдоподобно и предположил, что его после этих высказываний признают сумасшедшим.

Ранее Прохор Шаляпин перечислил требования к потенциальной спутнице жизни и пообещал содержать свою супругу и мать своих будущих детей.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



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