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Утренняя зарядка голосом Ефремова в колонии: правда или фейк?

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В пресс-службе администрации Алексеевки Белгородской области опровергли информацию о записанном голосе актёра Михаила Ефремова для утренней зарядки в исправительной колонии №4.

Михаил Ефремов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Михаил Ефремов

Telegram-канал SHOT распространил аудиозапись, в которой, предположительно, голос Михаила Ефремова сопровождает утренние тренировки заключённых. По данным источника, озвученные артистом упражнения "раздражают местных жителей".

"Я проживаю рядом с колонией более десяти лет. Летом по утрам действительно транслируется зарядка для заключённых, но это стандартная практика. Голос диктора не имеет отношения к Ефремову", — пояснила представитель администрации изданию "Абзац".

Она добавила, что жители города давно привыкли к утренним ритуалам учреждения и не обращаются с жалобами.

Напомним, сегодня суд рассмотрит ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Если решение будет положительным, актёр может выйти на свободу уже в апреле.

Ранее Юлия Ковальчук отреагировала на нападки хейтеров в адрес супруга, певца Алексея Чумакова.

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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