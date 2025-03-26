Мужик — алкаш, наркоман, изменщик: Бородина сравнила турецкие и российские сериалы

Ксения Бородина является поклонницей турецких сериалов. Она считает, что они помогают расслабиться и отдохнуть от повседневных забот и не несут в себе никакого вреда, как считают некоторые общественники.
Ксения вступилась за турецкие сериалы, против которых высказались члены общественного движения "Ветераны России". Они объясняют свою позицию тем, что русские женщины, насмотревшись сериалов про красивую жизнь и богатую обстановку, не хотят выходить замуж за русских мужчин. Бородина высказала своё мнение по поводу российских сериалов, на недостатки которых те же "Ветераны России" не обращают внимания.
"Давайте лучше начнём с наших сериалов, если говорить о запрете. В каждом третьем мужик либо алкоголик, либо наркоман, либо изменщик. Конечно, женщины хотят смотреть на красивых и богатых. Только наших женщин держать за дур не надо. Это не значит, что мы из-за турецких сериалов на наших мужчин смотреть не будем", — заявила Ксения в беседе с изданием Super.
Недавно в Москве прошло мероприятие, посвящённое турецкому сериалу "Эль Турко", на котором присутствовал актёр Джан Яман, исполнивший главную роль в сериале. Ксения Бородина посетила мероприятие и встретилась с турецким актёром.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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