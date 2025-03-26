Мужик — алкаш, наркоман, изменщик: Бородина сравнила турецкие и российские сериалы

Ксения Бородина является поклонницей турецких сериалов. Она считает, что они помогают расслабиться и отдохнуть от повседневных забот и не несут в себе никакого вреда, как считают некоторые общественники.

Фото: commons.wikimedia.org by VikiPicture, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стамбул

Ксения вступилась за турецкие сериалы, против которых высказались члены общественного движения "Ветераны России". Они объясняют свою позицию тем, что русские женщины, насмотревшись сериалов про красивую жизнь и богатую обстановку, не хотят выходить замуж за русских мужчин. Бородина высказала своё мнение по поводу российских сериалов, на недостатки которых те же "Ветераны России" не обращают внимания.

"Давайте лучше начнём с наших сериалов, если говорить о запрете. В каждом третьем мужик либо алкоголик, либо наркоман, либо изменщик. Конечно, женщины хотят смотреть на красивых и богатых. Только наших женщин держать за дур не надо. Это не значит, что мы из-за турецких сериалов на наших мужчин смотреть не будем", — заявила Ксения в беседе с изданием Super.

Недавно в Москве прошло мероприятие, посвящённое турецкому сериалу "Эль Турко", на котором присутствовал актёр Джан Яман, исполнивший главную роль в сериале. Ксения Бородина посетила мероприятие и встретилась с турецким актёром.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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