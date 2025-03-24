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Бузова поздравила мать с днём рождения и повторила своё детское фото

Шоу-бизнес

Ольга Бузова поделилась снимками из семейного архива в честь дня рождения своей мамы.

Певица Ольга Бузова с мамой
Фото: https://t.me/s/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова с мамой

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях два снимка. На чёрно-белом фото мама звезды держит маленькую Олю на руках.

На втором снимке уже взрослая Бузова обнимает свою родительницу. Маме звезды "Дома-2" Ирине Бузовой исполнилось 64 года.

"Фотографии с разницей в 39 лет. Мама, с днём рождения. Люблю бесконечно тебя", — написала Ольга под фотографиями.

Ирина Бузова признавалась, что воспитывала наследницу в строгости. Ольге сразу пришлось стать взрослой, так как у неё родилась младшая сестрёнка Анна.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как Бузова общается с теми, кто зарабатывает меньше её.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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