Ольга Бузова поделилась снимками из семейного архива в честь дня рождения своей мамы.
Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях два снимка. На чёрно-белом фото мама звезды держит маленькую Олю на руках.
На втором снимке уже взрослая Бузова обнимает свою родительницу. Маме звезды "Дома-2" Ирине Бузовой исполнилось 64 года.
"Фотографии с разницей в 39 лет. Мама, с днём рождения. Люблю бесконечно тебя", — написала Ольга под фотографиями.
Ирина Бузова признавалась, что воспитывала наследницу в строгости. Ольге сразу пришлось стать взрослой, так как у неё родилась младшая сестрёнка Анна.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как Бузова общается с теми, кто зарабатывает меньше её.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.