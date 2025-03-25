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Будильники раздора: Ида Галич раскрыла утреннюю привычку своего жениха, которая доводит её до бешенства

0:49
Шоу-бизнес

Поклонники телеведущей, певицы и блогера Иды Галич в курсе её личной жизни. Скоро она должна стать матерью и вступить в законный брак с бизнесменом Олегом Ледвичем, но мало кто знает, что между будущими супругами иногда возникают размолвки. Причиной всему послужила привычка Олега, которая очень раздражает Иду.

Будильник
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Будильник

"Мой молодой человек ставит огромное количество будильников, и я утром это ненавижу. Каждый раз у нас огромный скандал", — рассказала Ида в шоу СТС "Кто тут жулик" от Norm Production.

Скорее всего, будущий супруг хочет потренироваться перед тем, как в его жизни появится ребёнок, ведь, как известно, у родителей в первые месяцы практически всегда не хватает времени на сон.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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