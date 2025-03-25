Будильники раздора: Ида Галич раскрыла утреннюю привычку своего жениха, которая доводит её до бешенства

Поклонники телеведущей, певицы и блогера Иды Галич в курсе её личной жизни. Скоро она должна стать матерью и вступить в законный брак с бизнесменом Олегом Ледвичем, но мало кто знает, что между будущими супругами иногда возникают размолвки. Причиной всему послужила привычка Олега, которая очень раздражает Иду.
"Мой молодой человек ставит огромное количество будильников, и я утром это ненавижу. Каждый раз у нас огромный скандал", — рассказала Ида в шоу СТС "Кто тут жулик" от Norm Production.
Скорее всего, будущий супруг хочет потренироваться перед тем, как в его жизни появится ребёнок, ведь, как известно, у родителей в первые месяцы практически всегда не хватает времени на сон.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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