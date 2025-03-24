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Родственники Ларисы Голубкиной изменили место прощания с народной артисткой

0:58
Шоу-бизнес

Место проведение траурной церемонии прощания с актрисой Ларисой Голубкиной изменено. На этом настояли родственники звезды советского кино.

Актриса Лариса Голубкина
Фото: https://vk.com/club20315474 by ВК-аккаунт Ларисы Голубкиной is licensed under public doman
Актриса Лариса Голубкина

Изначально сообщалось, что с Ларисой Голубкиной будут прощаться Театре российской армии, где актриса прослужила 60 лет.

Родные звезды фильма "Гусарская баллада" переиграли свои планы и решили, что прощание с Голубкиной состоится 25 марта в 11.00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах.

Ранее актёр Станислав Садальский раскрыл подробности мучительной болезни. Актриса страдала онкологией. По словам Садальского, актриса весила всего лишь 30 килограммов.

Станислав Юрьевич предположил, что Голубкину похоронят рядом с супругом, актёром Андреем Мироновым.

Ранее Мария Голубкина простилась с легендарной матерью.

Уточнения

Лари́са Ива́новна Голу́бкина (9 марта 1940, Москва, РСФСР, СССР — 22 марта 2025, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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