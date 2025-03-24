Сидящий в колонии Михаил Ефремов выступил с обращением

Актёр Михаил Ефремов на суде по делу о его условно-досрочном освобождении дал два обещания.
24 марта состоялся судебное заседание, на котором рассматривается возможность условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова из колонии.
Самого 61-летнего артиста на слушании не было. Он подключился к заседанию по видеосвязи.
Михаил Ефремов признал, что алкоголь является его главным врагом. Актёр торжественно обещал отказаться от употребления спиртных напитков.
Кроме того, Ефремов заверил, что больше никогда не будет водить автомобиль
Михаил Ефремов в конце 2020-го был приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.
Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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