Сидящий в колонии Михаил Ефремов выступил с обращением

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Михаил Ефремов на суде по делу о его условно-досрочном освобождении дал два обещания.

Фото: https://vk.com/mihailefremov by ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman Актёр Михаил Ефремов

24 марта состоялся судебное заседание, на котором рассматривается возможность условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова из колонии.

Самого 61-летнего артиста на слушании не было. Он подключился к заседанию по видеосвязи.

Михаил Ефремов признал, что алкоголь является его главным врагом. Актёр торжественно обещал отказаться от употребления спиртных напитков.

Кроме того, Ефремов заверил, что больше никогда не будет водить автомобиль

Михаил Ефремов в конце 2020-го был приговорён к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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