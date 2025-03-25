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Вот это поворот: Виктория Боня ошеломила неожиданной правдой об отношении к русским в Европе

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Шоу-бизнес

Виктория Боня разрушила стереотип о негативном отношении европейцев к русским из-за нынешней политической ситуации. Своими наблюдениями она поделилась в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Монте-Карло вечером
Фото: commons.wikimedia.org by Preslitsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Монте-Карло вечером

Боня уже давно живёт в Монако. Она переехала туда, чтобы быть со своим иностранным возлюбленным, и, несмотря на расставание, решила не возвращаться в Россию. По словам Бони, европейцы относятся к русским совершенно нормально, она не заметила ни одного намёка на неприязнь с их стороны.

"Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу", — поделилась Боня.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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