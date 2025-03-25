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Песня Занавес вызвала бурю эмоций: Филипп Киркоров расплакался на шоу Маска

1:21
Шоу-бизнес

Новый выпуск шоу "Маска" был посвящён памяти Бедроса Киркорова. Филипп Киркоров сказал множество тёплых и трогательных слов об отце и вспомнил, что тот обожал шоу "Маска" и даже однажды стал его участником, хотя это не столько развлечение, сколько тяжёлое испытание, особенно для пожилого человека.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Он с первой серии был безумным фанатом шоу "Маска", успел поучаствовать в проекте в преклонном возрасте, когда ему было 90 лет. Не все могут держать на себе десятки килограммов, петь и танцевать в духоте", — высказался Филипп Киркоров.

Также певец сказал, что он приучен к тому, что, несмотря ни на что, должен продолжать выходить к зрителям, поэтому он сегодня здесь.

"Он сделал из меня большого артиста и, как артист, сегодня я улыбаюсь вам, несмотря ни на что — так меня учили. И папа, я уверен, всем нам улыбается с небес. Шоу должно продолжаться! Спасибо!" — заявил исполнитель.

У Киркорова действительно получалось стойко держаться до тех пор, пока он не услышал песню "Занавес" в исполнении участника в маске Боксёра. После этого эмоции взяли верх. Эта песня сильно подействовала на певца и вызвала у него слёзы.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Бедро́с Фили́ппович (Пилибос) Кирко́ров (болг. Бедрос Филипов (Пилибос) Киркоров; 2 июня 1932, Варна, Третье Болгарское царство — 18 марта 2025, Москва, Россия) — болгарский, советский и российский эстрадный певец. Народный артист России (2012).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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