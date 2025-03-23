Не боится, а ждёт: Виктория Боня рассказала о божественном отношении к смерти

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Блогер Виктория Боня в беседе со Светланой Бондарчук шокировала откровением о своём отношении к смерти.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Боня

Она призналась, что не боится умереть, а физическая смерть станет для её души настоящим праздником.

"Я не боюсь умереть. Физическая смерть станет для моей души лучшим днём — я вернусь домой и снова обрету себя", — заявила она, добавив, что не раз переживала опыт "выхода за пределы тела".

По её словам, эти состояния были "божественными" и вершиной её духовного пути.

В этом же интервью Виктория Боня рассказала, что её 12-летняя дочь столкнулась со сложностями во время обучения в лондонской школе. Она постоянно просит мать забрать её оттуда, однако влиятельный отец настроен перевезти девочку в Париж.

Ранее жена Александра Петрова рассказала о своей беременности.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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