Не боится, а ждёт: Виктория Боня рассказала о божественном отношении к смерти

Блогер Виктория Боня в беседе со Светланой Бондарчук шокировала откровением о своём отношении к смерти.
Она призналась, что не боится умереть, а физическая смерть станет для её души настоящим праздником.
"Я не боюсь умереть. Физическая смерть станет для моей души лучшим днём — я вернусь домой и снова обрету себя", — заявила она, добавив, что не раз переживала опыт "выхода за пределы тела".
По её словам, эти состояния были "божественными" и вершиной её духовного пути.
В этом же интервью Виктория Боня рассказала, что её 12-летняя дочь столкнулась со сложностями во время обучения в лондонской школе. Она постоянно просит мать забрать её оттуда, однако влиятельный отец настроен перевезти девочку в Париж.
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Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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