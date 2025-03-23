Первопроходец среди подруг: жена Петрова рассказала, как справляется с беременностью

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Виктория Петрова, супруга актёра Александра Петрова, отказалась от привычной сдержанности и начала делиться интимными подробностями своей беременности в личном Telegram-канале.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Петров с женой

Будущая мама, ожидающая первенца, призналась, что путь к материнству оказался наполнен не только радостью, но и вызовами.

"Жизнь перевернулась на 180 градусов. Новое, неизведанное и даже пугающее сначала вызвало отторжение, но затем пришло принятие. Сейчас я в процессе адаптации", — написала Виктория, отметив, что среди подруг она стала "первопроходцем", лишенной поддержки "товарищей по команде".

Особые сложности возникли на поздних сроках: боли в лопатках добавили дискомфорта, заставив обратиться к специалистам. Однако ключевой опорой для Виктории стал муж.

Она рассказала трогательную историю о том, как Александр, без напоминаний, начал ежедневно радовать её цветами. Поводом стал её мимолетный комментарий о любви к живым букетам, который актёр запомнил и превратил в традицию.

Несмотря на редкие откровения, Виктория призвала подписчиков не стесняться озвучивать даже "глупые" желания и быть внимательными к словам близких.

Ранее Елену Перминову осудили за купание с младшим сыном в ванной.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.