Первопроходец среди подруг: жена Петрова рассказала, как справляется с беременностью

Виктория Петрова, супруга актёра Александра Петрова, отказалась от привычной сдержанности и начала делиться интимными подробностями своей беременности в личном Telegram-канале.
Будущая мама, ожидающая первенца, призналась, что путь к материнству оказался наполнен не только радостью, но и вызовами.
"Жизнь перевернулась на 180 градусов. Новое, неизведанное и даже пугающее сначала вызвало отторжение, но затем пришло принятие. Сейчас я в процессе адаптации", — написала Виктория, отметив, что среди подруг она стала "первопроходцем", лишенной поддержки "товарищей по команде".
Особые сложности возникли на поздних сроках: боли в лопатках добавили дискомфорта, заставив обратиться к специалистам. Однако ключевой опорой для Виктории стал муж.
Она рассказала трогательную историю о том, как Александр, без напоминаний, начал ежедневно радовать её цветами. Поводом стал её мимолетный комментарий о любви к живым букетам, который актёр запомнил и превратил в традицию.
Несмотря на редкие откровения, Виктория призвала подписчиков не стесняться озвучивать даже "глупые" желания и быть внимательными к словам близких.
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Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино телевидения и дубляжа, кинорежиссёр и сценарист.
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