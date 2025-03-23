Такое не показывают: купание Перминовой с сыном возмутило публику

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Модель Лена Перминова столкнулась с критикой интернет-пользователей после публикации видео с младшим сыном, вместе с которым принимает ванну.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лены Перминовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лена Перминова

Многодетная мать, недавно вернувшаяся из европейского турне в компании нового избранника, поделилась с подписчиками трогательным моментом из жизни с сыном Александром. В Telegram-канале она опубликовала видео, где четырёхлетний мальчик задаёт философские вопросы о жизни до рождения.

"Где я был, когда не было меня?" — спрашивает ребёнок, расстраиваясь из-за маминых объяснений о времени, проведённом "в животике". Перминова сопроводила ролик нежным комментарием: "Волшебный возраст, когда ты — целая вселенная. Хочется остановить эти мгновения детской непосредственности".

Однако не все оценили откровенность модели. Часть аудитории раскритиковала кадры, на которых Лена лежит в ванне с сыном, предположив, что она обнажена. Другие вступились за Перминову, отметив, что она, скорее всего, в купальнике, а подобные ситуации обычны для семейного отдыха. Сама модель не стала комментировать споры, оставив дискуссию в сообществе.

Напомним, в конце 2024 года Перминова объявила о расставании с бизнесменом Александром Лебедевым после 15 лет отношений. У пары осталось четверо детей, старшему из которых в этом году исполнилось 16 лет. Дети проживают с матерью, но поддерживают связь с отцом.

Ранее Сергей Лазарев обратился к брату, погибшему десять лет назад в ДТП.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Ле́бедев (род. 16 декабря 1959, Москва) — российский предприниматель, общественный и политический деятель, писатель.



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