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Мимолетна жизнь: Лазарев обратился к погибшему 10 лет назад брату

1:27
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев опубликовал эмоциональное обращение в память о старшем брате Павле, трагически погибшем десять лет назад.

Сергей Лазарев
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лазарев

23 марта 2015 года 37-летний Павел скончался от травм, полученных в автокатастрофе. Певец признался, что спустя годы боль по-прежнему остра. Он узнал о смерти брата во время гастролей, по его словам, он никогда так много не плакал.

Лазарев отметил, что во взрослой жизни они с братом не были близки, так как оба стремились к независимости. Однако артист надеялся, что со временем им удастся всё наладить, но судьба не дала им такого шанса.

Перед очередным туром Лазарев посетил могилу брата.

"Слёзы снова накатили от осознания, как мимолётна жизнь. Мы тратим силы на пустые переживания, а главное ускользает… Павел, я люблю тебя и помню", — написал артист.

Он сопроводил пост архивным снимком. На фото братья в костюмах диснеевских героев гуляют по Арбату.

После гибели Павла певец взял опеку над его дочерью Алиной. Сегодня девушка, которую Лазарев называет "второй дочерью", изучает актёрское мастерство в Институте имени Иосифа Кобзона.

Ранее Ксения Бородина рассказала о хейтерах и причинах травли.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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