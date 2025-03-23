Бородина не молчит: телеведущая ответила на оскорбления о личной жизни

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Телеведущая Ксения Бородина в очередной раз стала мишенью для волны негатива в соцсетях, но на этот раз решила ответить на травлю публично.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

В своём обращении к подписчикам она отметила, что основная масса оскорбительных комментариев исходит от женщин.

"Представительницы прекрасного пола мастерски умеют бить в больные точки. Мужчины редко опускаются до обсуждения внешности или личных качеств друг друга — это скорее женская прерогатива", — заявила Бородина, связав агрессию с внутренними комплексами.

По словам блогерши, зачастую за жёсткой критикой скрывается неуверенность в себе. Она уверена, что за гадкими словами в адрес другой женщины, стоит крик собственной уязвимости. Бородина призвала всех к эмпатии и напомнила об уникальности каждого человека.

Особенно остро, по словам Бородиной, хейтеры реагируют на её отношения с возлюбленным. Несмотря на атаки, она продолжает открыто делиться счастливыми моментами, демонстрируя устойчивость к негативу.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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