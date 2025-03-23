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Я вслух это сказала?: Дубцова заинтриговала поклонников словами о скором замужестве

1:16
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ирина Дубцова невольно раскрыла планы на личную жизнь во время интервью, заявив, что уже "практически вышла замуж".

Ирина Дубцова
Фото: commons.wikimedia by Djoz23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Дубцова

Разговор с журналистами ROCKET MAG начался с обсуждения её конфликта с Прохором Шаляпиным, где артистка подчеркнула: "У нас разные ценности. Мне всего 43, а я уже…" — здесь Дубцова запнулась, осознав, что проговорилась о сокровенном.

"Я вслух это сказала?" — уточнила она, попытавшись смягчить ситуацию.

Ранее, в октябре 2024-го, певица призналась, что готова к новому браку, а в новогоднюю ночь опубликовала фото с возлюбленным Дмитрием Ильиным, назвав его "главным итогом года". Пост вызвал волну предположений о помолвке, однако официальных заявлений пара не делала.

Конфликт с Шаляпиным, активно обсуждаемый в медиа, Дубцова связывает с несовпадением жизненных ориентиров. Она заметила, что они ищут разного в жизни.

Поклонники гадают, станет ли Ильин тем, кто наконец приведёт её к алтарю, или история повторится, как с прошлыми романами.

Ранее стало известно, что дочь Бони просит забрать её в Москву.

Уточнения

Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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