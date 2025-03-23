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12-летняя дочь Виктории Бони борется за возвращение в Россию

1:32
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони, 12-летняя Анджелина, столкнулась с трудностями адаптации в британской школе. Девочка, обучающаяся в Лондоне по решению отца, ежедневно звонит матери с просьбами забрать её обратно в Москву или Монако.

Виктория Боня
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Боня

Блогерша отметила, что наследница постоянно напоминает о своём русском происхождении.

"Неприятие вызывает даже окружение — по её словам, в классе много китайских сверстников, а сам город ей кажется чужим", — поделилась Боня в интервью для YouTube-шоу "Света вокруг света".

Несмотря на желание дочери, Виктория не может повлиять на решение Смерфита, который настоял на лондонском образовании для наследницы. Боня заверила, что старается находить баланс между строгостью и доверием, но окончательное слово всегда за отцом.

Однако конфликт интересов может разрешиться в ближайшее время: Алекс подобрал для Анджелины новую школу в Париже, куда та переедет. Сама Боня, проживающая в часе от французской столицы, надеется, что дочери будет комфортнее в новой локации.

Напомним, Виктория семь лет состояла в отношениях с Алексом, сыном магната Майкла Смерфита. Пара познакомилась в Монако, а в 2012 году у них родилась дочь. После расставания бывшие партнёры сохранили общение, но расходятся во взглядах на воспитание.

Ранее Стас Пьеха вступился за мать.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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