Не все воры: Пьеха откровенно высказался о нападках на мать из-за благотворительности

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха решительно выступил в защиту своей матери, Илоны Броневицкой, после волны спекуляций об её участии в благотворительных проектах.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стас Пьеха

В соцсетях артист заявил, что недоброжелатели регулярно обвиняют Броневицкую в присвоении средств, собранных для помощи бездомным животным.

"Из-за собственных корыстных убеждений и искажённого мировоззрения некоторые пытаются очернить маму, представляя её мошенницей. Обычно я игнорирую эту грязь, но сейчас не могу молчать: не все вокруг воры", — эмоционально написал Пьеха.

Он подчеркнул, что Броневицкая годами направляет крупные суммы на поддержку приютов, часто жертвуя личные сбережения. Он отметил, что в последние годы перестал дарить матери деньги, отдавая предпочтение сертификатам, чтобы она покупала себе одежду.

Стас признался, что полностью поддерживает увлечение матери. Критики утверждали, что Броневицкая использует фонды для личной выгоды, но Пьеха призвал не верить слухам, напомнив о многолетней работе матери в этой сфере.

Ранее Мария Голубкина вышла на связь после смерти матери.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис, (лит. Stanislavas Gerulis); род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения.



Ило́на Алекса́ндровна Броневи́цкая (род. 17 февраля 1961, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, теле- и радиоведущая.



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