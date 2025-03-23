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Слёзы радости и любовь: Саша Савельева поделилась редкими сниками с сыном

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева нарушила привычное молчание о личной жизни, опубликовав трогательные фото с единственным сыном Леоном.

Саша Савельева
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саша Савельева

В честь шестилетия ребёнка певица собрала в соцсетях коллаж из снимков разных лет — от первых дней мальчика до недавних моментов.

"Мы ждали тебя всем сердцем, наш Леончик! Слёзы наворачиваются, когда понимаю, какого замечательного сына нам подарила судьба. Стараемся быть для него примером каждый день", — подписала архивные кадры 41-летняя артистка.

История любви Савельевой и актёра Кирилла Сафонова напоминает сценарий ромкома: будущие супруги случайно встретились в караоке-баре, а телефон Саши Кириллу пришлось раздобыть через общую знакомую.

Пара сыграла тайную свадьбу в усадьбе Царицыно в апреле 2010-го, удивив даже близких. Спустя девять лет в семье родился Леон.

Ранее Лолита заговорила о собственных похоронах.

Уточнения

Алекса́ндра Влади́мировна (Са́ша) Саве́льева (род. 25 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» (2002—2019), образованной в 2002 году на проекте «Фабрика звёзд-1».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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