После скандала: Лолита Милявская высказалась о своих похоронах и месте на кладбище

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Певица Лолита Милявская в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ неожиданно поделилась планами на собственные похороны, ответив таким образом на волну негатива в свой адрес.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

Артистка отказалась от приобретения места на престижном московском кладбище.

"Не люблю тесноту даже после смерти. Люди перешагивают через могилы, а я не отношусь к тем, кому нужно поклонение", — заявила она.

Вместо этого Милявская предпочла бы, чтобы её прах развеяли в нескольких значимых для неё местах.

Она также прокомментировала финансовый аспект похорон и отметила, что достойное место на кладбище стоит как квартира. Она призналась, что понимает тех, кто копит на это дело.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся последствий скандала 2023 года, когда Лолита участвовала в откровенной вечеринке Насти Ивлеевой. После этого её концерты массово отменяли, а телеканалы перестали приглашать. Сама Милявская называет происходящее "спланированной травлей".

Ранее стали известны подробности задержания членов панк-рок-группы UK Subs.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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