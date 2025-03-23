Отношения с Америкой закончены: басист UK Subs раскрыл детали задержания

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Трое музыкантов британской панк-рок группы UK Subs были принудительно возвращены на родину после прибытия в Лос-Анджелес для концерта.

Фото: youtube.com by канал artofthestate punk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панк-рок-группа UK Subs

Как сообщил басист Элвин Гиббс в соцсетях, их задержали в аэропорту из-за "проблем с визами" и неизвестной причины, которую сотрудники пограничной службы отказались раскрывать. Единственным, кому разрешили въезд, стал 79-летний вокалист Чарли Харпер — он выступил с заменяющими музыкантами, пока остальные участники находились под стражей.

Гиббс описал произошедшее как "далекое от приятного": после 21-часового ожидания в холодном помещении аэропорта с конфискованными телефонами и паспортами, их депортировали без объяснений.

"Возможно, сыграла роль моя критика Трампа, но это лишь догадки", — предположил басист, отметив, что теперь вряд ли вернется в США.

Вместе с ним содержались граждане Колумбии, Китая и Мексики, также задержанные по визовым вопросам.

UK Subs, выступающие с 1976 года, известны резкими высказываниями на концертах. Харпер, оставшийся в США, провел шоу с местными музыкантами, но будущее гастролей группы под вопросом. Гиббс заявил, что их отношения с Америкой "закончены".

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Уточнения

U K Subs — британская панк-группа, образованная в 1976 году (первоначально под названием The Subversives) в Лондоне, Англия, певцом и автором песен Чарли Харпером, который с тех пор остаётся её бессменным фронтменом.



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