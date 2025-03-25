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Больше не Непара: Дарья Храмова сделала неожиданное заявление об уходе из группы

1:20
Шоу-бизнес

Солистка группы "Непара" Дарья Храмова объявила в личном блоге, что зрители больше не увидят её на концертах группы. Она сказала, что больше не работает в группе, но причину раскрывать не стала.

Микрофон
Фото: flickr.com by Will Fisher, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Микрофон

Поклонников удивила такая новость, но многие надеются, что Дарья начнёт выступать с сольными концертами. В комментариях они пожелали ей творческих успехов и отметили её прекрасные вокальные данные. Большинство поклонников считает, что творческая карьера Дарьи Храмовой сложится успешно.

Сама Дарья не только пела в группе, но и участвовала в проектах "Ну-ка, все вместе" и "Один в один". О личной жизни Дарьи мало что известно, она почти ничего не рассказывает на эту тему.

"Да, я действительно мало рассказываю о личной жизни, потому что… её у меня нет. 99,9% времени я в творчестве. Из-за того, что совмещаю работу в группе и работу сольно, у меня совершенно не остаётся времени ни на что. Должен найтись такой уверенный в себе, роскошный мужчина, который подарит мне ощущение спокойствия и возможность замедлиться, никуда не бежать и делать только то, что хочу сама", — поделилась как-то Дарья Храмова в беседе со "СтарХитом".

Уточнения

«Непара» — российская поп-группа, образованная как дуэт 11 сентября 2002 года Александром Шоуа и Викторией Талышинской.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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