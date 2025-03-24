Смена амплуа: Татьяна Плаксина удивила новым талантом и повредила ногу

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской недавно занялась танцами у шеста. Татьяна Плаксина записалась в группу балета для взрослых.

Фото: commons.wikimedia.org by Lambtron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пуанты

Любовь Успенская с гордостью говорит, что у дочери множество талантов, она рисует, занимается музыкой, поёт, а теперь ко всему этому добавились ещё и танцы. Успенская считает, что, пока есть здоровье, надо во всём себя реализовать.

Татьяна Плаксина поделилась, что хочет снять клип на свою песню, в котором сама должна исполнить танец. Именно поэтому она начала заниматься балетом. Недавно у Татьяны случилась травма ноги.

"На пуанты запрыгнула с такой яростью!" — созналась Плаксина.

Недавно Татьяне исполнилось 35 лет. Её мама надеется, что Татьяна вскоре встретит достойного мужчину и подарит ей внука. Татьяна заверила, что будет работать над этим вопросом.

Об этом рассказал VOICE.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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