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Самый дорогой монолог: Бебуришвили раскрыл, как стал жертвой обмана на 5 миллионов

1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный стендап-артист Андрей Бебуришвили в ходе своего выступления раскрыл детали крупной финансовой афёры, в результате которой он потерял более 5,2 млн рублей.

Андрей Бебуришвили
Фото: youtube.com by канал Вписка, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Андрей Бебуришвили

Как сообщает Baza, инцидент произошёл в начале февраля, когда злоумышленники, представившись сотрудниками "Почты России", выманили у комика SMS-код для доступа к его аккаунту на портале "Госуслуги".

Вскоре после этого Бебуришвили получил звонок в Telegram от лжесотрудников "Госуслуг", которые заявили, что на его имя оформлена поддельная доверенность для перевода средств. Мошенники угрожали артисту уголовным преследованием за "поддержку ВСУ и терроризма", убедив перевести деньги на "безопасный счёт" для "защиты активов". В итоге комик лишился 5 245 000 рублей.

Несмотря на серьезность ситуации, Бебуришвили поделился историей с аудиторией в фирменном юмористическом стиле. Он назвал свой монолог самым дорогим в истории.

"Спасибо, что смеётесь — в полиции тоже ржали", — пошутил он, добавив, что надеется "отработать" потерю за счёт новых выступлений.

Ранее Яна Чурикова раскрыла причину госпитализации Сергея Жилина.

Уточнения

Андре́й Гео́ргиевич Бебуришви́ли (груз. ანდრეი გიორგიის ბებურაშვილი; род. 11 сентября 1992, Волгоград) — российский стендап-комик, резидент «Comedy Club», телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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