Дирижёр шоу Голос оказался в больнице: Чурикова раскрыла, что стряслось с маэстро

Телеведущая Яна Чурикова подтвердила экстренную госпитализацию известного дирижёра Сергея Жилина.
В Telegram-канале она обратилась к журналистам с просьбой не тревожить сотрудников оркестра "Фонограф" и дать артисту возможность сосредоточиться на восстановлении здоровья.
"Сергей — человек, который живёт ради музыки. Телевизионные проекты, особенно в сезон шоу "Голос", добавляют ему колоссальную нагрузку. Зрители видят красивую картинку, но за кулисами — ночные репетиции, работа над партитурами и постоянное давление сроков", — подчеркнула Чурикова.
23 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Жилин был экстренно доставлен в больницу с острой болью в брюшной полости и прооперирован. По данным издания, его состояние сейчас стабильное, однако подробности диагноза не раскрываются.
Сергей Жилин — народный артист России, руководитель оркестра "Фонограф", лауреат премий и участник крупнейших музыкальных проектов. В 2005 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2019-м — народного. Его работа над шоу "Голос" и другими программами сделала его одним из самых востребованных дирижеров страны.
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Я́на Алексе́евна Чу́рикова (род. 6 ноября 1978, Москва) — российская телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер, сценаристка, главный редактор и актриса.
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