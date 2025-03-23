Дирижёр шоу Голос оказался в больнице: Чурикова раскрыла, что стряслось с маэстро

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Яна Чурикова подтвердила экстренную госпитализацию известного дирижёра Сергея Жилина.

Фото: youtube.com by канал ОТР - Общественное телевидение России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Жилин

В Telegram-канале она обратилась к журналистам с просьбой не тревожить сотрудников оркестра "Фонограф" и дать артисту возможность сосредоточиться на восстановлении здоровья.

"Сергей — человек, который живёт ради музыки. Телевизионные проекты, особенно в сезон шоу "Голос", добавляют ему колоссальную нагрузку. Зрители видят красивую картинку, но за кулисами — ночные репетиции, работа над партитурами и постоянное давление сроков", — подчеркнула Чурикова.

23 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Жилин был экстренно доставлен в больницу с острой болью в брюшной полости и прооперирован. По данным издания, его состояние сейчас стабильное, однако подробности диагноза не раскрываются.

Сергей Жилин — народный артист России, руководитель оркестра "Фонограф", лауреат премий и участник крупнейших музыкальных проектов. В 2005 году он получил звание заслуженного артиста, а в 2019-м — народного. Его работа над шоу "Голос" и другими программами сделала его одним из самых востребованных дирижеров страны.

Ранее Кристина Асмус показала, как восстанавливается после серьёзной травмы.

Уточнения

Я́на Алексе́евна Чу́рикова (род. 6 ноября 1978, Москва) — российская телеведущая, журналистка, общественный деятель, телепродюсер, сценаристка, главный редактор и актриса.



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