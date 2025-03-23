Превозмогая боль: Кристина Асмус показала, как тренируется после операции на колене

Актриса Кристина Асмус, известная по сериалу "Интерны", продолжает реабилитацию после серьёзной травмы — разрыва связки колена, полученной во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" в начале декабря.
Несмотря на повреждение, всего через несколько недель после снятия гипса звезда отправилась встречать Новый год на Мальдивы с дочерью, где, преодолевая боль, участвовала в праздничных танцах. Однако движения её оставались скованными: ранее Асмус жаловалась, что не может полностью согнуть ногу или встать на колени.
Четырёхчасовая операция по восстановлению мениска и крестообразной связки стала ключевым этапом на пути к выздоровлению. Сейчас актриса, в прошлом кандидат в мастера спорта по гимнастике, постепенно возвращается к тренировкам. В соцсетях она поделилась кадром, выполняя акробатический элемент.
"Пока нагрузка смещена на руки — колено ещё не готово к полной работе. Прошло три месяца, а я всё ещё разрабатываю подвижность и укрепляю мышцы", — пояснила она.
Фанаты восхищаются её упорством, напоминая о спортивном прошлом Асмус. Сама актриса сохраняет оптимизм, шутя, что "то, что позволено Юпитеру, пока не дозволено её колену".
Ранее Татьяна Буланова появилась на публике с синяками.
Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.