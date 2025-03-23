Превозмогая боль: Кристина Асмус показала, как тренируется после операции на колене

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус, известная по сериалу "Интерны", продолжает реабилитацию после серьёзной травмы — разрыва связки колена, полученной во время спектакля "Леди Макбет Мценского уезда" в начале декабря.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Несмотря на повреждение, всего через несколько недель после снятия гипса звезда отправилась встречать Новый год на Мальдивы с дочерью, где, преодолевая боль, участвовала в праздничных танцах. Однако движения её оставались скованными: ранее Асмус жаловалась, что не может полностью согнуть ногу или встать на колени.

Четырёхчасовая операция по восстановлению мениска и крестообразной связки стала ключевым этапом на пути к выздоровлению. Сейчас актриса, в прошлом кандидат в мастера спорта по гимнастике, постепенно возвращается к тренировкам. В соцсетях она поделилась кадром, выполняя акробатический элемент.

"Пока нагрузка смещена на руки — колено ещё не готово к полной работе. Прошло три месяца, а я всё ещё разрабатываю подвижность и укрепляю мышцы", — пояснила она.

Фанаты восхищаются её упорством, напоминая о спортивном прошлом Асмус. Сама актриса сохраняет оптимизм, шутя, что "то, что позволено Юпитеру, пока не дозволено её колену".

Ранее Татьяна Буланова появилась на публике с синяками.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



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