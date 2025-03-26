Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Два острова-загадки: найдите Крит и Яву на карте — в чём секрет?
Холодильники, которые не потребляют электричество? Эта новая технология может изменить всё
Ядерное прошлое без права собственности: Украина снова в центре спора
Восточный деликатес без магии — конина полезна, но не обязательна
Когда ноги дрожат, а голова не верит: поможет секрет сильнейших спортсменов
Отдых с температурой: туристов в Таиланде атакует детская болезнь
ТОП-5 универсальных армейских машин СССР на случай апокалипсиса
Роботы заполняют карты, а врачи лечат: революция, о которой молчат в больницах

В TikTok паника: март назвали самым скучным мемным месяцем в истории

2:38
Шоу-бизнес

В TikTok настал настоящий кризис — пользователи платформы в шутку, но с заметной тоской, называют март 2025 года временем "Великой мемной депрессии". Интернет будто застыл: свежих мемов почти нет, новые тренды не появляются, а старые уже не веселят.

Приложение TikTok
Фото: flikr.com by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Приложение TikTok

Март 2025: месяц без мемов

Многие блогеры и зумеры — а это основная аудитория TikTok и Reels — жалуются, что интернет-культура будто "ушла в отпуск". В соцсетях сейчас не происходит ничего захватывающего, а главное — никто не придумывает смешного. Пользователи массово снимают ролики с переживаниями по поводу этого мемного затишья.

"Когда я стану старым и у меня будут внуки, я расскажу им о Великой депрессии в TikTok в марте 2025 года", — жалуются блогеры.

Такие видео собирают десятки и сотни тысяч просмотров. Некоторые креаторы даже делают пародии на документальные фильмы о "депрессии" — с драматичной музыкой, чёрно-белыми фильтрами и кадрами из фильмов вроде "Обратный отсчет". Всё это делает настроение месяца ещё более ироничным — и одновременно правдивым.

Отсутствие мемов стало… мемом

Иронично, но факт: шутки о "мемной депрессии" сами по себе превратились в новый мем. Люди настолько массово начали обсуждать, что "ничего не происходит", что это обсуждение стало отдельным трендом. Теперь тиктокеры демонстрируют, как именно они "переживают" этот кризис — кто-то показывает, как смотрит в потолок в ожидании вдохновения, кто-то — как пересматривает старые мемы в надежде на проблеск радости.

Причина — в усталости соцсетей

Некоторые блогеры замечают, что спад креативности ощущается уже не только в марте. Последние месяцы в целом отмечены снижением темпа мемного производства. Это может быть связано с насыщением платформы, общей усталостью пользователей или тем, что всё действительно уже было. Если такая тенденция продолжится, в будущем TikTok может потерять часть своей вирусной энергии — а значит, и популярность.

Вторая волна: романтизация СДВГ

На фоне мемной стагнации набирает обороты другая тенденция: романтизация СДВГ в TikTok. Пользователи начали массово обсуждать признаки расстройства, часто через эстетизированные ролики и лайфхаки. Подробнее об этом — в другом материале.

Уточнения

TikTok — социальная сеть для создания коротких видео.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Наука и техника
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Россия преодолела комплекс честного Запада и исключает обман на переговорах с США Любовь Степушова Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было Дмитрий Плотников Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Когда ноги дрожат, а голова не верит: поможет секрет сильнейших спортсменов
Отдых с температурой: туристов в Таиланде атакует детская болезнь
ТОП-5 универсальных армейских машин СССР на случай апокалипсиса
Роботы заполняют карты, а врачи лечат: революция, о которой молчат в больницах
Виноватый взгляд собаки: что он на самом деле означает
Ягоды, как конфеты: как добиться идеального вкуса у крыжовника
Россия преодолела комплекс честного Запада и исключает обман на переговорах с США
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Киев продолжил бить по российской энергетике, несмотря на заявления Зеленского
Новая малышка от FIAT сразила рынок: цена ниже, чем у скутера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.