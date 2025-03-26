В TikTok паника: март назвали самым скучным мемным месяцем в истории

В TikTok настал настоящий кризис — пользователи платформы в шутку, но с заметной тоской, называют март 2025 года временем "Великой мемной депрессии". Интернет будто застыл: свежих мемов почти нет, новые тренды не появляются, а старые уже не веселят.
Многие блогеры и зумеры — а это основная аудитория TikTok и Reels — жалуются, что интернет-культура будто "ушла в отпуск". В соцсетях сейчас не происходит ничего захватывающего, а главное — никто не придумывает смешного. Пользователи массово снимают ролики с переживаниями по поводу этого мемного затишья.
"Когда я стану старым и у меня будут внуки, я расскажу им о Великой депрессии в TikTok в марте 2025 года", — жалуются блогеры.
Такие видео собирают десятки и сотни тысяч просмотров. Некоторые креаторы даже делают пародии на документальные фильмы о "депрессии" — с драматичной музыкой, чёрно-белыми фильтрами и кадрами из фильмов вроде "Обратный отсчет". Всё это делает настроение месяца ещё более ироничным — и одновременно правдивым.
Иронично, но факт: шутки о "мемной депрессии" сами по себе превратились в новый мем. Люди настолько массово начали обсуждать, что "ничего не происходит", что это обсуждение стало отдельным трендом. Теперь тиктокеры демонстрируют, как именно они "переживают" этот кризис — кто-то показывает, как смотрит в потолок в ожидании вдохновения, кто-то — как пересматривает старые мемы в надежде на проблеск радости.
Некоторые блогеры замечают, что спад креативности ощущается уже не только в марте. Последние месяцы в целом отмечены снижением темпа мемного производства. Это может быть связано с насыщением платформы, общей усталостью пользователей или тем, что всё действительно уже было. Если такая тенденция продолжится, в будущем TikTok может потерять часть своей вирусной энергии — а значит, и популярность.
На фоне мемной стагнации набирает обороты другая тенденция: романтизация СДВГ в TikTok. Пользователи начали массово обсуждать признаки расстройства, часто через эстетизированные ролики и лайфхаки. Подробнее об этом — в другом материале.
TikTok — социальная сеть для создания коротких видео.
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