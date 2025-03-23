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Скандал с Брэдом Питтом: благотворительность обернулась многомиллионными исками

2:38
Шоу-бизнес

Голливудский актёр Брэд Питт оказался в центре громкого судебного скандала, связанного с его благотворительным проектом. Суд обязал его фонд выплатить 20,5 миллиона долларов компенсаций жителям Нового Орлеана — тем, кто пострадал от урагана "Катрина" и доверился помощи актёра.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брэд Питт

Как всё начиналось: благородная цель

В 2007 году, спустя два года после разрушительного урагана, Брэд Питт основал фонд Make It Right Foundation. Его целью было строительство 150 современных, экологически безопасных домов в одном из наиболее пострадавших районов Нового Орлеана. Проект получил широкую огласку и общественную поддержку: звезда первой величины помогал восстанавливать жизни — звучало почти как сказка.

Во что всё превратилось: жалобы и иски

Но со временем жильцы новых домов начали сталкиваться с серьёзными проблемами. Появление плесени, протекающие крыши, перекошенные стены, перекрытия и двери — далеко не полный список того, что стало реальностью в их домах. В 2018 году 107 домовладельцев подали коллективный иск против фонда Питта, обвинив его в использовании некачественных материалов и нарушении строительных стандартов.

Судебное решение и компенсации

Теперь, по решению суда, каждому из пострадавших будет выплачено по 25 тысяч долларов, а оставшиеся средства распределят в зависимости от степени повреждений домов. Общая сумма компенсации составит 20,5 миллиона долларов - колоссальный ущерб, который ляжет на плечи фонда.

Что говорит Брэд Питт

Сам Питт поблагодарил некоммерческую организацию Global Green за помощь в урегулировании конфликта. Он отметил, что их поддержка помогла найти компромисс с пострадавшими и двигаться дальше.

"Я благодарен Global Green за их постоянную и щедрую помощь в решении проблем сообщества", — сказал актёр.

Как от благих намерений дошли до суда

Этот случай стал наглядным примером того, как даже самые добрые намерения, при недостаточном контроле и реализации, могут обернуться юридическим и репутационным кошмаром. Брэд Питт хотел сделать доброе дело — и, скорее всего, продолжает верить в его ценность. Но факты, цифры и жалобы жителей говорят о другом: на деле всё оказалось гораздо сложнее, чем на бумаге.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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