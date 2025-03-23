Кэти Перри — это Джонбенет Рэмси? Певица прокомментировала пугающую теорию

2:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Интернет снова вспоминает одну из самых странных и тревожных теорий заговора последних лет. Согласно ей, популярная певица Кэти Перри якобы на самом деле является… Джонбенет Рэмси — юной участницей конкурсов красоты, трагически погибшей в возрасте шести лет в 1996 году. Абсурдно? Конечно. Но в эпоху соцсетей и ИИ даже самые дикие версии находят свою аудиторию.

Фото: commons.wikimedia.org by Ali Shaker/VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кэти Перри

И всё бы ничего, если бы эта теория снова не всплыла — на этот раз благодаря видео, сгенерированному нейросетью. В нём лицо шестилетней Джонбенет Рэмси плавно превращается в 40-летнюю Кэти Перри. На фоне играет песня Перри "Wide Awake" - и выглядит это, мягко говоря, тревожно.

Видео выложил пользователь по имени Питер Шилдс с подписью "Проснитесь, люди". Цель — как он сам утверждает — показать "поразительное сходство" между двумя девушками. Интернет, как водится, тут же разделился на лагеря: одни смеются, другие — всерьёз обсуждают, третьи возмущены, считая подобные теории оскорбительными по отношению к семье Джонбенет и её памяти.

Кэти Перри не осталась в стороне и неожиданно среагировала на видео в ироничной манере.

"Постойте, неужели это я?", — прокомментировала звезда.

Фраза тут же разлетелась по соцсетям, вызвав волну новых обсуждений. Кто-то оценил чувство юмора певицы, кто-то отметил, что ответ в духе Перри — с долей самоиронии и лёгкой отстранённости. И хотя она не стала опровергать саму теорию напрямую (возможно, потому что и так понятно, насколько она абсурдна), её короткий комментарий всё расставил по местам.

Напомним, Джонбенет Рэмси была найдена мёртвой в подвале своего дома в Колорадо в декабре 1996 года. Её убийство до сих пор остаётся нераскрытым, несмотря на многолетние расследования. Недавно её отец, Джон Рэмси, снова обратился к властям с просьбой провести повторное ДНК-исследование улик, надеясь, что современные технологии помогут наконец выяснить правду.

Тем временем, в мире социальных медиа многие продолжают играть в "детективов", создавая всё новые теории — зачастую странные, противоречивые и даже оскорбительные. История с Кэти Перри — лишь один из примеров того, как интернет может превратить трагедию в мем, а мем — в повод для обсуждения, шуток и, к сожалению, дезинформации.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.



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