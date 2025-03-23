Он обвинил всех: список предателей Канье Уэста

Рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за поста в сети X, где он опубликовал довольно жёсткий список. Список тех, кого он называет "предателями".
Что именно он имеет в виду, остаётся загадкой. Сам Канье пишет лишь: "Эти люди причинили мне боль, которую невозможно исправить". Судя по всему, для него это личная исповедь — болезненная, эмоциональная, необъяснённая. И очень длинная.
В списке — почти все, кто когда-либо был рядом с Уэстом: от ближайших коллег по музыке до членов семьи, от дизайнеров до целых сообществ. Некоторые имена действительно шокируют. Другие — ожидаемы, учитывая бурную историю его конфликтов.
Верджил Абло
John Legend
Ким Кардашьян
Travis Scott
Playboi Carti
Big Sean
Jay Z
Ty Dolla Sign
Tyler, The Creator
Lil Durk
Common
Kid Cudi
Pusha T
Don C
Эмбер Роуз
семья Кардашьян
Adidas
Демна Гвасалия и Balenciaga
мои собственные дети
моя собственная семья
чёрное комьюнити
и конечно же, евреи
Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях: кто-то называет это откровением, кто-то — очередным скандалом, кто-то — криком о помощи. Но одно ясно: Уэст снова говорит громко, эмоционально и без фильтров. А значит, будет резонанс.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.
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