Он обвинил всех: список предателей Канье Уэста

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за поста в сети X, где он опубликовал довольно жёсткий список. Список тех, кого он называет "предателями".

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст

Что именно он имеет в виду, остаётся загадкой. Сам Канье пишет лишь: "Эти люди причинили мне боль, которую невозможно исправить". Судя по всему, для него это личная исповедь — болезненная, эмоциональная, необъяснённая. И очень длинная.

В списке — почти все, кто когда-либо был рядом с Уэстом: от ближайших коллег по музыке до членов семьи, от дизайнеров до целых сообществ. Некоторые имена действительно шокируют. Другие — ожидаемы, учитывая бурную историю его конфликтов.

Вот полный список, который Канье называет списком предателей:

Верджил Абло

John Legend

Ким Кардашьян

Travis Scott

Playboi Carti

Big Sean

Jay Z

Ty Dolla Sign

Tyler, The Creator

Lil Durk

Common

Kid Cudi

Pusha T

Don C

Эмбер Роуз

семья Кардашьян

Adidas

Демна Гвасалия и Balenciaga

мои собственные дети

моя собственная семья

чёрное комьюнити

и конечно же, евреи

Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях: кто-то называет это откровением, кто-то — очередным скандалом, кто-то — криком о помощи. Но одно ясно: Уэст снова говорит громко, эмоционально и без фильтров. А значит, будет резонанс.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



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