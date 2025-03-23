Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как простой россиянин может получить пенсию в 100 тысяч рублей: условия и возможности
Не убегает и не пригорает: топлёное молоко по всем правилам
Вулканическое озеро Неми в Италии: здесь оживают легенды о затонувших кораблях
Мокрый асфальт весной – ловушка для водителей: как не потерять управление
Кэти Перри — это Джонбенет Рэмси? Певица прокомментировала пугающую теорию
Ида Галич откладывает свадьбу: что стало причиной неожиданного решения
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все
Русский обед в старинном стиле — щи, которые томятся, а не варятся
Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах

Он обвинил всех: список предателей Канье Уэста

1:34
Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за поста в сети X, где он опубликовал довольно жёсткий список. Список тех, кого он называет "предателями".

Канье Уэст
Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст

Что именно он имеет в виду, остаётся загадкой. Сам Канье пишет лишь: "Эти люди причинили мне боль, которую невозможно исправить". Судя по всему, для него это личная исповедь — болезненная, эмоциональная, необъяснённая. И очень длинная.

В списке — почти все, кто когда-либо был рядом с Уэстом: от ближайших коллег по музыке до членов семьи, от дизайнеров до целых сообществ. Некоторые имена действительно шокируют. Другие — ожидаемы, учитывая бурную историю его конфликтов.

Вот полный список, который Канье называет списком предателей:

  • Верджил Абло

  • John Legend

  • Ким Кардашьян

  • Travis Scott

  • Playboi Carti

  • Big Sean

  • Jay Z

  • Ty Dolla Sign

  • Tyler, The Creator

  • Lil Durk

  • Common

  • Kid Cudi

  • Pusha T

  • Don C

  • Эмбер Роуз

  • семья Кардашьян

  • Adidas

  • Демна Гвасалия и Balenciaga

  • мои собственные дети

  • моя собственная семья

  • чёрное комьюнити

  • и конечно же, евреи

Пост вызвал бурную реакцию в соцсетях: кто-то называет это откровением, кто-то — очередным скандалом, кто-то — криком о помощи. Но одно ясно: Уэст снова говорит громко, эмоционально и без фильтров. А значит, будет резонанс.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Авиация
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции Аудио 
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород
Садоводство, цветоводство
Они прекрасны, но коварны — 5 цветов, убивающих ваш огород Аудио 
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Запад шокирован. Российские самолёты Sukhoi Superjet New и МС-21 обгоняют санкции
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Последние материалы
Тебе не нравится, когда аромат исчезает? Прекрати распылять духи в этих местах
Он обвинил всех: список предателей Канье Уэста
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников
Ошибка, из-за которой хвоя теряет цвет — как её избежать
Самая ласковая порода: мифы и правда о сфинксах
Забудьте о дилемме карьера или ребёнок: новый закон позволяет мамам работать и получать пособие
Бензин дорожает, но эти машины помогут сэкономить: минимальный расход топлива
Сырский доложил Зеленскому о катастрофических потерях в Курской области
Мир уйдет под воду: ООН заявляет о массовом таяньи ледняков
Не туристы, а звери: жители Балеарских островов страдают от выходок британцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.