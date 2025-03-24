Был Захаренковым — стал мемом: Ирина Дубцова сделала неожиданное признание о Прохоре Шаляпине

Прохор Шаляпин с недавнего времени стал негативно высказываться о певице Ирине Дубцовой.
Шаляпин стал публично говорить, что Дубцова уже не пользуется таким успехом, который был раньше, и что она лишилась былой славы. Дубцова отреагировала на слова Шаляпина и высмеяла его. Она сказала, что Шаляпин превратился в мем и только и делает, что веселит публику и подписчиков.
Дубцова отметила, что таким образом Шаляпин добился успеха, о котором всегда мечтал. Ирина поделилась, что дружба с Шаляпиным уже давно прошла и что она уже давно с ним лично не общалась.
"Я с Прохором Шаляпиным не созванивалась и не переписывалась с тех пор, как он ещё был Андрей Захаренков. Я думаю, он счастлив. Наконец-то добился того, чего хотел: стал мемом. У меня нет никакого негатива абсолютно. У него такое амплуа прикольное — веселить людей. Такие люди тоже нужны", — заверила Дубцова в беседе с изданием ROCKET MAG.
Ирина Викторовна Дубцова (род. 14 февраля 1982 года, Волгоград) — российская певица, композитор и поэтесса, бывшая солистка группы «Девочки» (1999—2001).
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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