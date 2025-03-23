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Откровения юной звезды: Пересильд рассказала о поцелуе с Дмитриенко

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молодая актриса Анна Пересильд, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", рассказала об экранном поцелуе с музыкантом Ваней Дмитриенко для его нового клипа.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд
Фото: личный аккаунт "dmitrienko_vanya" в Instagram
Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд

15-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, оказалась в центре внимания после совместного появления с 19-летним исполнителем Ваней Дмитриенко на презентации альбома её матери. Пара, ранее снявшаяся в клипе Дмитриенко в роли влюблённых, покинула мероприятие вместе, что усилило предположения об их близких отношениях.

В новом видео певца Анна сыграла возлюбленную артиста, включая сцену с поцелуем. На вопросы о съёмках юная актриса ответила сдержанно.

"Он нормально целуется", — процитировали её в PEOPLETALK.

Сам Дмитриенко отметил, что перед работой над клипом получил разрешение Юлии Пересильд на откровенные эпизоды.

Поклонники гадают, являются ли совместные выходы Анны и Вани началом романтической истории или частью промо-кампании. Пока сами участники истории не дают прямых комментариев, оставляя пространство для интерпретаций.

Ранее стало известно, что жена Александра Цекало стремительно теряет вес.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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